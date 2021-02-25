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مجلس الصحفيين يدعو لاجتماع الجمعية العمومية 5 مارس.. ننشر جدول الأعمال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

وجه مجلس نقابة الصحفيين، الدعوة للصحفيين المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، في العاشرة صباح الجمعة 5 مارس 2021، وذلك إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وأكد مجلس النقابة، في بيان له، على أن جدول الأعمال سيتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

كما يتضمن جدول الأعمال، إجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد النصفي لـ 6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال. ​

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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