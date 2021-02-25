شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات لازم تتبعها لو شركة التوزيع تأخرت فى تركيب عداد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه من منطلق الحرص على توعية المواطنين بحقوقه وواجباته تجاه مرفق الكهرباء، والتى من بينها تركيب عداد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى وهناك بعض الخطوات، التى يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء فى تركيب العدادات وهى كالآتى: - تقديم الشكوى للشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتى تقدم من خلالها لتركيب العداد .- وفى حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكى بالآتي:- - يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.- ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التى سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء. - يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها. -منافذ شكاوى المواطنين الخاصة بجهاز تنظيم الكهرباء :- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر. - كما يمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 - الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلى 154).