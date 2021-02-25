شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قواعد إلغاء السفر ورد التذاكر والتخلف عن القطارات × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة السكة الحديد قواعد استراد قيمة التذاكر في حالة التخلف عن استقلال القطارات أو الرغبة في استبدال قطار بآخر، ودعت جمهور المسافرين إلى الالتزام بهذه القواعد حتى لا يتعرضوا للغرامات خلال استقلالهم للقطارات، ويقدم الخليج 365 في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه القواعد خلال التقرير التالى:

1ـ القواعد شملت عدم جواز استبدال مقاعد القطارات المكيفة بمقاعد في قطارات أخرى مكيفة بنفس التذكرة.

2ـ التخلف عن السفر بالقطارات المكيفة غير مسموح به.

3ـ القواعد تسمح للراكب برد وإعادة تذكرة المقعد المكيف لشباك الحجز قبل السفر بشروط خصم نسبة من قيمتها وفق المدة المتبقية على موعد قيام القطار المكيف الذى سبق وقام الراكب بالحجز عليه.

4ـ إذا قام راكب بحجز مقعد بقطار مكيف ورغب في العدول عن السفر عليه التوجه لشباك الحجز وإعادة التذكرة واسترداد قيمتها مع خصم 25% من قيمتها حالة إعادتها قبل السفر بأكثر من 24 ساعة.

5ـ إذا حجز راكب مقعدا في قطار مكيف ورغب في العدول عن السفر يعيد التذكرة ويستر قيمتها مع خصم 50% من قيمتها حالة إعادتها قبل موعد قيام القطار بـ24 ساعة فأقل.

6ـ يخصم من قيمة التذكرة المردة الرسوم الإدارية المقرر من قيمة التذكرة مع جبر المبلغ الواجب رده للراكب لأقرب جنيه لصالح السكة الحديد.

7ـ التخلف عن السفر مسموح به بالقطارات العادية فقط بنوعيها المسماة "القطارات المميزة" و"القطارات المطورة".

8ـ يجوز استقلال بتذكرة الدرجة العادية 3 قطارات متتالية رحلاتها دون التعرض لأى غرامة شرط اعتماد التذكرة من شباك حجز محطة القيام بالقطار المتخلف إليه كالتالى:

ـ يجوز التخلف بمحطة القيام أو بأى محطة متوسطة مرة واحدة من قطار إلى آخر تالى له شرط اعتماد التذكرة من محطة التخلف قبل استئناف السفر.

ـ يجوز التخلف لقطارين متتاليين بالمحطات الرئيسية وهى (القاهرة - بنها - المنصورة- طنطا – دمنهور- سيدى جابر- إسكندرية - السويس - الزقازيق - المنيا - أسيوط - بورسعيد - سوهاج - الاقصر – أسوان).