شكرا لقرائتكم خبر عن النماذج الاسترشادية لطلاب الرابع والخامس الابتدائى بمدارس اللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، نماذجا استرشادية لطلاب مدارس اللغات للامتحان المجمع للفصل الدراسى الأول، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، لاطلاع الطلاب على شكل الامتحان فى مادتى الرياضيات والعلوم قبل أداء الاختبارات المقرر لها الأسبوع المقبل.

يتم احتساب متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية، وتكون درجة الترم الثاني، ولا يوجد امتحان ترم ثاني دون النظر لجائحة كورونا، كما تعقد الامتحانات الشهرية فى الترم الثانى بنظام الامتحان الموحد متعدد التخصصات.



وبدأت الإدارات التعليمية وضع امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا، لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والاجراءات الاحترازية، على أن يتم تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى، وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.



تم إتاحة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثانى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب التعرف على كود الامتحان.



وتم أعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.



كما انتهت الإدارات من وضع أسئلة امتحان الترم الأول لطلاب صفوف النقل.



