شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تبدأ اليوم استقبال طلاب المدن الجامعية للتسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدن الجامعية بجامعة عين شمس ، عن جداول عودة الطلاب للمدن الجامعية ، لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق الجداول المعلنة بكافة الكليات ، حيث كشفت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، عن بدء عودة الطلاب للمدن الجامعية ، بداية من اليوم الخميس 25 فبراير .

وتبدأ عودة الطلاب للمدن الجامعية من الخميس المقبل وذلك لطلاب كلية البنات الفرقة الثانية الرابعة ، وكلية العلوم الفرقة الأولى والثالثة والمستوى الاول والثالث ساعات معتمدة ، وكلية الطب طلاب اولى وثانية ورابعة وخامسة وسادسة، وكلية التربية اولى ابتدائى ساعات معتمدة ، وكلية الصيدلة ثالثة ورابعة، وكلية الألسن ساعات معتمدة إنجليزية وفرنسى ، وثالثة ورابعة برامج جديدة ، وكلية طب الاسنان ثانية وخامسة ساعات معتمدة ، وكلية الحقوق الفرقة الثانية ، وكلية الهندسة الاقسام التى لديها امتحان حسب الجدول ، وكلية الزراعة جميع المستويات والمستوى الرابع برامج جديدة والمستوى الأول برنامج علوم لائحة قديمة والمستوى الثانية برامج لائحة قدميو والمستوى الرابع برامج لائحة قديمة، وكلية التربية النوعية اولى ساعات معتمدة، وكلية الآداب المستوى الأول.

ويستمر استقبال الطلاب الطلاب بالمدن الجامعية تزامنا مع امتحانان الفصل الدراسى الأول ، أيام الأحد 28 فبراير ، والاثنين 1 مارس ، والثلاثاء 2 مارس ، والخميس 4 مارس ، وحتى الإثنين 15 مارس ، وذلك وفق جداول امتحانات الفرق المختلفة بالكليات .