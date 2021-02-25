شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات نظافة وتعقيم المساجد بالمحافظات استعدادا لصلاة الجمعة غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأكد أئمة المساجد والخطباء والعاملين، أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء داخل المساجد ونظافتها وتطهيرها للحد من انتشار الأمراض جزء لا يتجزأ من صميم عقيدتنا تجاه بيوت الله (عز وجل)، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء.
وتشهد عدد من المحافظات غدا افتتاح 32 مسجدًا جديدًا فى إطار خطة "عمارة بيوت الله" (عز وجل) مبنى، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد المقرر افتتاحها فى كل مديرية هى:
مديرية أوقاف مرسى مطروح
1. الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح
مديرية أوقاف سوهاج
2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة
3. آل هاشم – بنى عمار – إدارة طهطا
4. رضوان بك – أم دومة – إدارة طما
5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا
6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة
7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا
8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة
9. الهادى – بنى حرام – إدارة دار السلام
10. الرحمن قرية عرب بنى واصل – إدارة ساقلته
11. الهدى – بندر الكرمانية
مديرية أوقاف الفيوم
12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق
13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي
14. الرحمة - الحصرى - حلفه – إدارة اطسا
15. النزلاوى – إدارة اطسا
16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا
17. السعده البحرى – إدارة اطسا
18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي
19. النور عباس – كحك بحرى – إدارة الشواشنه
20. محمد يوسف – كحك بحرى – إدارة الشواشنه
21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه
22. الصعايده البحرى – الصعايده – إدارة الشواشنه
23. أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنه
24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه
25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني
مديرية أوقاف الشرقية
26. المسجد الكبير بقرية اسمونى مركز فاقوس شرقية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق
مديرية أوقاف المنوفية
28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا
29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف
مديرية أوقاف البحيرة
30. التوحيد – عزبة رفاعى – الأنشا – الرحمانية
31. البحرى أبو جبران – قرية أبو جبران - الرحمانية
32. عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاى البارود