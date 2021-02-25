شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات نظافة وتعقيم المساجد بالمحافظات استعدادا لصلاة الجمعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأئمة والعاملين في المساجد، أعمال تعقيم ونظافة المساجد استعدادا لصلاة الجمعة غدا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد أئمة المساجد والخطباء والعاملين، أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء داخل المساجد ونظافتها وتطهيرها للحد من انتشار الأمراض جزء لا يتجزأ من صميم عقيدتنا تجاه بيوت الله (عز وجل)، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء.

وتشهد عدد من المحافظات غدا افتتاح 32 مسجدًا جديدًا فى إطار خطة "عمارة بيوت الله" (عز وجل) مبنى، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد المقرر افتتاحها فى كل مديرية هى:

مديرية أوقاف مرسى مطروح