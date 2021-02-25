كورونا في 24 ساعة| 644 إصابة وتحذير من لقاحات مغشوشة.. والأحد فتح رابط التسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139072 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

52 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

متحدث الحكومة: فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا الأحد المقبل

"مغشوشة".. باحث فيروسات: تحذير أوروبي من شراء لقاحات كورونا من الأسواق السوداء

‏البيت الأبيض: استمرار حالة الطوارئ الوطنية بسبب جائحة كورونا

"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

مدير مستشفى الصدر بسوهاج: تناقص أعداد المصابين بكورونا ونسبة الشفاء مرتفعة

الدواء المصرية: تقييم اللقاح الصيني استغرق وقتا طويلا لعدم حصوله على موافقة من الصحة العالمية

فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

باحثة بأكسفورد: نعمل على الحصول على لقاح كورونا في شكل بخاخات أو حبوب

متحدث الوزراء: لقاح كورونا متاح للأجانب المقيمين على أرض مصر

أول دولة أوروبية.. المجر ترخص لقاح "سينوفارم" الصيني

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

"الأعلى للجامعات الخاصة" يكشف شرط إعفاء مصابي كورونا من أداء بعض الامتحانات

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لتقديم 20 مليون يورو لتوفير لقاح كورونا للشعب الفلسطيني

"أبهرنا العالم".. مجدي بدران: النموذج المصري في مواجهة كورونا هو الأمثل عالميًا

التسجيل لحجز اللقاح و300 ألف جرعة هدية.. 6 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن كورونا

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تناول هذه الأطعمة حال إصابتك

كورونا اليوم : 200 جنيه ثمن جرعتي اللقاح.. وارتداء الكمامة مستمر حتى 2022

"الوزراء" يستعرض تقرير وزيرة الصحة عن جهود مواجهة "كورونا"

وصلنا إلى 4 أنواع.. مصر تعلن ترخيص لقاحين جديدين لكورونا

غانا تتلقى أول دفعة من لقاحات آلية "كوفاكس"

"موديرنا" تستهدف إنتاج 1.4 مليار جرعة لقاح لكورونا بحلول 2022

‏دراسة إسرائيلية: لقاح فايزر فعال بنسبة 94% بعد تلقي الجرعة الثانية