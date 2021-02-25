شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على مجازر ومحال بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.

وأضاف "عبد الحكيم"، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية التى تشمل أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، إن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقاير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.