شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم السائقين الملتزمين سيارات جديدة تعمل بالغاز ضمن مبادرة هدية الرئيس السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد فيديو فرحة السائقين الذين حصلوا على سيارات جديدة ضمن مبادرة الرئيس السيسى لمكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم التي تعمل بالنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز.

وعبر السائقون وأسرهم – في الفيديو الذى نشره حزب مستقبل وطن - عن فرحتهم، موجهين الشكر للرئيس السيسى على المبادرة، مؤكدين أنهم تسلموا سيارات جديدة تعمل بالغاز بدلا من سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين دون أن يدفعوا أي مقابل.















