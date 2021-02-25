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تسليم السائقين الملتزمين سيارات جديدة تعمل بالغاز ضمن مبادرة هدية الرئيس السيسى.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - رصد فيديو فرحة السائقين الذين حصلوا على سيارات جديدة ضمن مبادرة الرئيس السيسى لمكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم التي تعمل بالنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز.

وعبر السائقون وأسرهم – في الفيديو الذى نشره حزب مستقبل وطن - عن فرحتهم، موجهين الشكر للرئيس السيسى على المبادرة، مؤكدين أنهم تسلموا سيارات جديدة تعمل بالغاز بدلا من سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين دون أن يدفعوا أي مقابل.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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