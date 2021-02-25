شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات مرورية حال القيادة فى الشبورة المائية.. أبرزها تأجيل الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بمجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات فى الشبورة. يأتى ذلك فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات بالطرق السريعة وتماشيا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وشملت نصائح وإرشادات المرور ما يلى:

- تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

- استخدم آلة التنبية علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.