موت مفاجئ وسرطان.. الصحة تحذر من مخاطر تعرض الحوامل والرضع لدخان السجائر والشيشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من المخاطر الناجمة عن تعرض السيدات الحوامل والأطفال الرضع، لدخان السجائر أو الشيشة، وخصوصا في الأماكن المغلقة وسيئة التهوية.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي لها، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مخاطر تعرض الصغار والحوامل للدخان السجائر، على النحو التالي:

1- تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب في انخفاض وزن المولود.

2- عند الولادة، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وصعوبة التعلم عند الطفل.

3- استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، وانخفاض النمو البدني، والإصابة بسرطان الأطفال.

4- تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب في إصابتهم بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو، وعدوى الأذن، وانخفاض وظائف الرئة.

5- يصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية.

6- تدخين الآباء في المنزل، يتسبب في إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي، والتهاب القصبة الهوائية.