شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 5 تعليمات للطلاب داخل لجان الامتحانات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عدد من التعليمات، لجميع الطلاب، قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت القادم 27 فبراير، وطالب القطاع جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهى على النحو التالى:

1- التواجد بالمعهد قبل الامتحان بوقت كاف حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قياس درجة الحرارة والتسكين باللجان.

2- عدم اصطحاب الموبايل أو كتب مدرسية داخل اللجنة.

3- إحضار كل طالب ادواته الشخصية وغيرمسموح تبادلها مع أى طالب آخر.

4- الكتابة بالقلم الأزرق فقط.

5- عدم حضور أولياء الأمور داخل المعهد وعدم التجمع.

وكان قد أعلن الأزهر الشريف جميع جداول مراحل التعليم قبل الجامعى، وذلك بعد إعلان قطاع المعاهد الأزهرية ، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي، وجاءت الضوابط والإجراءات التى وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي : -

أولًا: رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:1- رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يُكتفَى بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو المتبع.

2-الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يتم امتحانها بدءًا من السبت الموافق 27/2/2021م حتى الثلاثاء الموافق 2/3/2021م، على أن يؤدى طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائى امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الاثنين 1 مارس، ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية يوم الأحد 28 فبراير، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية والبعوث الإسلامية:تُجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الإعدادى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان المواد الأزهرية (القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية) يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس، فى حين يُمتحن طلاب الصف الثانى الإعدادى المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم السبت 6 مارس، ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.

ثالثًا: المرحلة الثانوية والبعوث:تُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثانى الثانوي، والعلوم الإسلامية (الصف الثاني) فى الفترة من السبت الموافق 27 / 2 / 2021م وحتى الثلاثاء الموافق 9 / 3 / 2021م، حيث يؤدى طلاب كل فرقة الامتحانات فى خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثانى الثانوي.