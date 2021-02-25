شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ فى غرف عمليات المرور للتعامل مع آثار الشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية للتعامل مع آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.

وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، حيث تنسق مع إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث. وتتابع غرف العمليات على مدار الساعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث، كما تتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق بين المحافظات.