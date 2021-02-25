شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسكين طلاب جامعة حلوان بالمدينة الجامعية اليوم وسط إجراءات وقائية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المدن الجامعية بجامعة حلوان، اليوم الخميس فى استقبال الطلاب والطالبات للعودة إلى المدينة والأماكن التى كانوا يقيمون فيها قبل قرار الأعلى للجامعات باستكمال الدراسة اون لاين فى نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا أثناء عمليات استقبال وتسكين الطلاب.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أعلن أن عودة الطلاب إلى المدن الجامعية، سيكون اعتبارا من يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021 دون تحمل الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية أى أعباء مادية عن الأيام المتبقية من شهر فبراير 2021، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعًا بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.



وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أنه تقرر عودة الطلاب والطالبات إلى نفس الغرف التى كانوا يسكنونها قبل توقف الدراسة مع اتباع نفس التعليمات والإجراءات الاحترازية التى كانت تُتبع فى الفصل الدراسى الأول.



ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة الطلاب عند عودتهم، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لضمان سلامة جميع الموجودين داخل الحرم الجامعى خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.