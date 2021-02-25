شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدواجن: وقف الاستيراد من الخارج حماية للصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بيانا منذ قليل، أكد فيه أن اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالموافقات الاستيرادية للدواجن المجمدة وأجزائها ومصنعاتها، عقد بحضور كل الجهات المختصة بالدواجن.

وأوضح الاتحاد، أن اللجنة ناقشت الموقف الحالى لصناعة الدواجن والخسائر التى يتكبدها المنتجين والمربين، وتأثير الكميات المستوردة من الدواجن المجمدة المعروضة بالسوق على المنتج المحلي، ومستقبل الصناعة الوطنية فى حال استمرار دخولها البلاد، وما يسببه زيادة المعروض من اللحوم البيضاء فى توقف المربين من الإقدام على الدخول فى دورات إنتاجية جديدة للتربية خوفا من الخسائر التى يتعرض لها المربى واستنزاف طاقتهم فى خسائر لا نهاية لها.



المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن مع الزميل عز النوبى وأكدت اللجنة أهمية دعم صغار المربيين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع فى إنشاء عنابر ومحطات جديدة حتى تستطيع الصناعة تلبية احتياجات المواطنين نتيجة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية.

وبناء عليه أيدت كافة الجهات المعنية مقترحات أعضاء اللجنة وخاصة الموافقة على وقف استيراد أى كميات من الدواجن أو الاجزاء أو المصنعات القادمة من الخارج فى الفترة الحالية دعما للمنتج المحلي.

وثمن الاتحاد وقوف كافة الجهات المعنية مع صناعة الدواجن واستثماراتها عندما تم توضيح الأمر لهم وتأكيدهم على الحرص على حماية الصناعة الوطنية ودعم صغار المربين، ووافق جميع الأعضاء بوقف كافة الموافقات الاستيرادية، دعما لصناعة الدواجن.

وأكد المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أهمية القرار فى دعم الصناعة الوطنية للدواجن وترحيب كافة المربين بالقرار، مطالبا أعضاء الاتحاد الإقدام على تربية دورات جديدة والاستمرار فى خطط التوسع تلبية للطلب المحلى من البروتين الداجني.