شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. مصر تحجز 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من سبوتنيك الروسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
مدير "حياة كريمة": انتهاء 96% من مستهدفات المرحلة الأولى للمبادرة
البابا تواضروس يعلن وقف عظته لمدة أسبوعين والعودة منتصف مارس
وزيرة الصحة تعلن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل
الأعلى للجامعات الخاصة يعلن عقد الامتحانات السبت المقبل ومد الدراسة 3 أسابيع
أخبار مصر.. هيئة الدواء المصرية تمنح ترخيص استخدام لقاحى سبوتنيك واسترازينيكا
حصاد الوزارات.. مصطفى مدبولى يوجه بشرح إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين
هيئة الدواء الأمريكية: جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فعالة ضد كورونا
انتشال 3 جثامين جديدة فى حادث غرق مركب إسكندرية والعدد يصل لـ14 متوفيا.. فيديو
الحكومة: تخفيض 50% لمعرض أهلا رمضان من القيمة الإيجارية أو أى رسوم
القومية للأنفاق تسند تشغيل القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة لشركة فرنسية
الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والامتحانات المؤجلة 27 الجارى
السكة الحديد تدرس مع المجر التعاون فى تصنيع 200 عربة نوم جديدة
تقييم طلاب النقل بـ"3 امتحانات شهرية" فى الترم الثانى ولا اختبارات آخر العام
لجنة مكافحة الفيروسات: لدينا 4 لقاحات كورونا معتمدة
مصر تحجز 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من سبوتنيك الروسى
هيئة كبار علماء الأزهر تنتخب مرشحها لمنصب مفتى الجمهورية اعتبارا من أغسطس
وزير خارجية جيبوتى يشيد بدور مصر الداعم لبلاده فى مختلف مجالات التعاون