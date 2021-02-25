شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. مصر تحجز 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من سبوتنيك الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

مدير "حياة كريمة": انتهاء 96% من مستهدفات المرحلة الأولى للمبادرة