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انتشار الشبورة وغياب الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس بداية الأسبوع المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من السبت المقبل وحتى الثلاثاء 2 مارس.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

السبت 27 فبراير:
- شبوة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الأحد 28 فبراير:
- شبوة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الاثنين 1 مارس:
- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الثلاثاء 3 مارس:
- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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