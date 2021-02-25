انتشار الشبورة وغياب الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس بداية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من السبت المقبل وحتى الثلاثاء 2 مارس.
وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:
السبت 27 فبراير:
- شبوة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
الأحد 28 فبراير:
- شبوة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
الاثنين 1 مارس:
- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
الثلاثاء 3 مارس:
- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.