الجيزة: ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن وكبدة ولحوم مجمدة غير صالحة بالحوامدية والوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن متنوعة ما بين شيش وبانية وشاورما دواجن وكبدة ولحوم مجمدة وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات تابعة لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بمناطق الحوامدية والوراق.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنَّ الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه، أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مشيرا انه تم ضبط 4.2 طن كبدة مستوردة ولحوم مجمدة فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي لدى ثلاجة حفظ لحوم بناحية الحوامدية إلى جانب ضبط 125 كجم مقطعات دواجن فاسدة بداخل تروسيكل بدون لوحات معدنية بالوراق وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.​