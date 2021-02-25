شكرا لقرائتكم خبر عن "الضرائب" تؤكد استثناء العقارات فى القرى من ضريبة التصرفات العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن البائع أو المتصرف هو المسئول عن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن جميع العقارات والوحدات في القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرانامج "يحدث فى مصر"الذى يذاع على قناة mbc مصر: "المشترى لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، وبالنسبة للأشخاص الذى يشترون وحدات سكنية من شركات لا يقوم بدفع الضريبة".

وقال: "لا يوجد نية لتخفيض الضريبة الخاصة بتسجيل العقارات، لأنه تم تخفيضه من قبل، من 5% إلى 2.5%"