شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مفتى الجمهورية: المتطرفون يرغبون فى جر الوطن لفكرهم الشاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المتطرفين يرغبون في جر الوطن لفكرهم الشاذ، مشدداً على أن الدولة المصرية لا تتحمل مسألة الشذوذ من أي ناحية، وتابع: "عدو الجماعات المتطرفة هو من يحافظ على النظام.. خاصة إذا كان هذا النظام ليس على هواهم".

وأضاف "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "ten"، أن مسألة الخلافة فى الإسلام لها مفهوم متغير مرن حسب مقتضيات العصر، وتاريخ الصحابة خير شاهد على ذلك، مشيراً إلى أن بناء الدولة الحضارية من مقاصد الشريعة، وذلك من خلال مبدأ المواطنة.