شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف عامل مصرى شاركوا فى مشروع أطول برج فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أحد المشروعات الرائدة فى المنطقة وسيضم أكبر برج فى قارة إفريقيا "البرج الأيقونى"، ومشروع البرج تنفذه مصر بالتعاون مع شركة صينية متخصصة فى بناء ناطحات السحاب، حيث دام العمل فيه دائم لمدة 3 سنوات، وأنظار العالم كله على العاصمة الإدارية.

وصناعة ناطحات السحاب، هى صناعة جديدة على مصر، وهناك 9 آلاف عامل يعمل فى المشروع وعلى الأقل 7 آلاف منهم مصرى، والباقى من الصين، وبذلك تنتقل صناعة ناطحات السحاب للعامل المصرى ويمكنه تنفيذها بعد ذلك بسهولة.

أما الحدائق المركزية تضم 8 حدائق عملاقة فى المرحلة الأولى، وستكون مفتوحة لكل الناس، ويتضم أندية وكافيات وممرات مشاة، ومساحة المرحلة الأولى 1000 فدان، وسيكون لكل مواطن 15 متر مسطح من المساحات الخضراء.