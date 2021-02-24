مستشار المفتى: مبدأ المواطنة ظهر مع دولة الرسول ووحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مفهوم الدولة في الإسلام جاء من خلال الآيات القرآنية والسنة النبوية وعمل الصحابة في غير أوقات التوتر، مضيفا أن معالم مفهوم الدولة في الإسلام عبارة عن ثلاث أركان؛ هى الجغرافيا أي الحدود حتى يحافظ الإنسان عليها، والشعب لأنه لا قيمة لوطن بدون شعب، والنظام العام أي الدستور والمحافظة على مقدرات الدولة.

وأكد "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "ten"، إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) استطاع أن يرسخ هذه الأركان لتصبح الدولة وطنية، لافتاً إلى أن مبدأ المواطنة ظهر مع دولة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما أنه رسخ لكل مفاهيم الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان، ووحدة الأمة قبل وحدة الملة، وأن المحافظة على الوطن مثل المحافظة على النفس تماماً.

من جانب أخر، تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتجديد العمل له مفتيًا للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية.