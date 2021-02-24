شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتى: مبدأ المواطنة ظهر مع دولة الرسول ووحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان والان مع تفاصيل الخبر
وأكد "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "ten"، إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) استطاع أن يرسخ هذه الأركان لتصبح الدولة وطنية، لافتاً إلى أن مبدأ المواطنة ظهر مع دولة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما أنه رسخ لكل مفاهيم الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان، ووحدة الأمة قبل وحدة الملة، وأن المحافظة على الوطن مثل المحافظة على النفس تماماً.
من جانب أخر، تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتجديد العمل له مفتيًا للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية.
وقال في بيان له: "إن هذه الثقة الغالية من السيد الرئيس إنما تمثل حافزًا قويًّا لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال ما بدأناه من عطاء من خلال دار الإفتاء المصرية".
وأكد المفتي أن ثقة الرئيس وسام على الصدر وإكليل يتوج الجهود التي بذلتها دار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار المنحرفة لجماعات الظلام، وشهادة نعتز بها ونفخر، وإنا نعاهد الله ونعاهد فخامته على استمرار العمل الوطني ما دامت في الجسد جذوة من حياة وأنفاس تتردد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وجرى نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.