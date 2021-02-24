شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى: لا يوجد نوع جديد من شلل الأطفال بمصر وآخر حالة سجلت فى 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد نوع جديد من شلل الأطفال فى مصر والتطعيم هو التطعيم السنوى الذى يتم بشكل دورى وهو تطعيم ليتم الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: آخر تسجيل لحالة شلل أطفال فى مصر كانت في 2004 الحملة ستبدأ يوم 28 فبراير، وسيتم تطعيم كل الأطفال المصريين وغير المصريين وهذا التطعيم الهدف منه رفع مناعة الأطفال تحت 5 سنوات وستكون الحملة متحركة من شقة لشقة للوصول إلى كل الأطفال وسيرتدون الزى الرسمى وستكون لديهم الكارنيهات والبادجات وستكون هناك حملات ثابتة فى الوحدات الصحية وأماكن التجمعات والمستشفيات ويتم إبلاغ مديريات الأمن والأقسام والموضوع سيكون تحت السيطرة الأمنية ومهم جدا أن يحصل الأطفال على الجرعات فى الحملة القومية.