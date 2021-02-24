نشرة الحوادث.. مناشدة النيابة بشأن فيديوهات "فيرمونت" وإحالة "سفاح الجيزة" للمفتي مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة كأس العالم للرماية 2021 - (صور)

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق 2021.

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مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض نزلاء السجون للإهمال الطبي وسوء المعاملة

نفى مصدر أمني صحة ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض المنظمات والأبواق الإعلامية الموالية لها من مزاعم متكررة بشأن تعرض نزلاء السجون للإهمال الطبي وسوء المعاملة، والتي تأتى استمراراً لنهج الجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام، وتضليله في محاولات يائسة لتزييف الوعي الوطني.

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الأمن يكشف حقيقة فيديو طرد عامل لوالده من المنزل

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عامل طرد والده من منزله، وذلك عقب تداول مقطع فيديو بشأن الواقعة.

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القبض على طالب يروج عملة البيتكوين بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالمنوفية)؛ لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي يقوم من خلالها بالترويج إلى الاشتراك في عملية إلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يتم خلالها تداول العملات الرقمية (البيتكوين)

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سقوط رجل أعمال هارب من 53 حكم قضائي في الإسكندرية

سقط في قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، رجل أعمال هارب من 53 حكم قضائي مختبأ بالإسكندرية.

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إحالة أوراق "سفاح الجيزة" للمفتي.. والحكم 24 مارس

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، إحالة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.

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"عبقرية في الفحش وأستاذية في الفجر".. مرافعة النيابة في محاكمة سفاح الجيزة (بث مباشر)

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، لمرافعة النيابة في محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه

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للتصالح.. تأجيل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع لـ 25 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 25 مايو المقبل للتصالح.

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لنظرها أمام القضاء الإداري.. مجلس الدولة: لا يجوز إصدار فتوى لتأجيل انتخابات الصحفيين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم ملاءمة نظر الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

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المشدد 7 سنوات لعبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الفنانة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها عمدًا، بالسجن المشدد 7 سنوات.

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وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء 3 نيابات إدارية جديدة

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قرارا بإنشاء 3 نيابات جديدة.

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الحبس 3 سنوات لمتهم بتشويه وجه فتاة لرفضها الزواج منه بأوسيم

قضت محكمة جنح أوسيم بمعاقبة المتهم بتشويه وجه فتاة بسبب رفضها خطبته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"روميو أوسيم" بالحبس 3 سنوات.

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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "كتائب الفرقان" لـ 27 مارس

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب الفرقان" التابعة للإرهابي هشام عشماوي، لجلسة 27 مارس لحضور المتهمين.

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