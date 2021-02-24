شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسى يرحب بموافقة مصر على منح ترخيص لقاح "سبوتنيك- فى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جورجى بوريسينكو سفير روسيا لدى القاهرة، عن ترحيبه بقرار هيئة الدواء المصرية بمنح الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاح الروسى (سبوتنيك- في) المضاد لفيروس كورونا المستجد فى مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتوريد اللقاح الروسى إلى مصر الذى يتميز بأعلى جودة، وسوف يسهم فى تعزيز التعاون الثنائى فى مجال مكافحة (كوفيد-19).

وأعرب بوريسينكو - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - عن شكره للشركاء المصريين على ثقتهم وأنه يأمل أن يسهم اللقاح الروسى فى حماية مصر الدولة الصديقة الشقيقة من فيروس كورونا، معربا عن أمله فى توسيع آفاق الشراكة المتبادلة الفائدة فى مجال الصحة وتوطين انتاج اللقاح الروسى فى مصر.