شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الجنسيات الأخرى لهم حق الحصول على لقاح كورونا مثل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع بمصر مطمئن بخصوص كورونا، وهناك ثبات نسبي فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الموجودين فى مصر سواء كانوا من جنسيات أخرى سيكون لهم حق للتسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح أن الدولة ستقوم بتطعيم غير المصريين بلقاح كورونا، وأن القادرين هم من سيدفعون ثمن اللقاح ولكن غير القادرين لن يدفعوا.