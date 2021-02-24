شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: 16 مليون جنيه تكلفة تطوير شارع المنيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير شارع المنيل بحى مصر القديمة بطول 1 كيلو و300 متر بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات الخاصة بالمواطنين، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم مؤكدًا أن خدمة المواطنين هى الأولوية الأولى لمحافظة القاهرة.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير شملت رصف وتخطيط وإنارة وتشجير الشارع بالكامل وميادين (الباشا والسرايا والروضة)، بالإضافة إلى تطوير حديقة الهامى حسين بميدان السرايا، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق بين المحافظة والمجتمع المدنى، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة اللمسة الجمالية فى تطوير الشارع خاصة فى تطوير الجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة لتناسب الطابع المميز لحى المنيل.

وأكد محافظ القاهرة ان المحافظة تولى اهتمام كبير بتطوير الميادين والاماكن العريقة بالعاصمة والتى تحمل طابع مميز ومن ضمنها حى المنيل الذى يعد من أعرق أحياء القاهرة.

ولاقى تطوير الشارع استحسان المواطنين الذين عانوا من سوء حالة الشارع لفترة طويلة بسبب الآثار المترتبة على أعمال البنية التحتية التى تمت به .