شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الرئاسة الكونغولية يستعرض الموقف الحالى لمفاوضات ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد لقاء اليوم لاستقبال ألفونس نتومبا منسق خلية العمل المعنية بالرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقى والوفد المرافق والذى يقوم بزيارة للقاهرة حاليا للتعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبى، وذلك فى ضوء رعاية الاتحاد الأفريقى لمسار المفاوضات الحالية.

‏‎وأعرب الوزير الكونغولى عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التى تلقاها لزيارة مصر، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين، والسعى للعمل بشكل جاد على رعاية المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص سد النهضة الإثيوبى.

وتقدر مصر المساعى الكونغولية للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، موضحاً أنه استعرض خلال الاجتماع الموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة فى استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، ويراعى مصالح الدول الثلاث.

وقد تم مناقشة المقترح الذى تقدم به السودان سابقاً والذى تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط فى المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس “فيليكس تشيسيكيدي”، وذلك لدفع المسار التفاوضى قدماً ولمعاونة الدول الثلاث فى التوصل للاتفاق المنشود فى أقرب فرصة ممكنة.

وتؤكد مصر أنها لا تتوانى عن دعم أشقائها الأفارقة بدول حوض النيل فى مجالات توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ومشروعات حصاد مياه الامطار والحماية من أخطار الفيضانات ومشروعات الثروة الحيوانية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر تعمل على دعم اشقائها من دول الحوض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.