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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، هل تنزع ملكية الشقق حال عدم تسجيلها.. ما هى شروط نقل المرافق.. وهل يسرى القانون على دعاوى صحة التوقيع؟.. «الخليج 365» تجيب عن أهم الأسئلة حول تعديل «الشهر العقارى».. لا ينص القانون على نزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها وفقا للتعديل الجديد.. لا صحة لما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.. و9 خطوات لإنهاء الإجراءات.

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ـ هل تنزع ملكية الشقق حال عدم تسجيلها.. ما هى شروط نقل المرافق.. وهل يسرى القانون على دعاوى صحة التوقيع؟.. «الخليج 365» تجيب عن أهم الأسئلة حول تعديل «الشهر العقارى».. لا ينص القانون على نزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها وفقا للتعديل الجديد.. لا صحة لما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.. و9 خطوات لإنهاء الإجراءات

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