شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعادة امتحان طالب الثانوى فى وقت لاحق حال سقوط الشبكة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة، إنه فى حالة سقوط الشبكة الإلكترونية بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ، سيتم إعادة الامتحان فى وقت لاحق للطالب.

تنطلق السبت 27 فبراير الجارى امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا فى المدارس، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة العربية والأحياء، على أن تعقد اختبارات ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت فى لجان ‏مراقبة ومؤمّنة بالمدارس وفق الجدول المعلن.

‏ونبهت المدارس على الطلاب‏ ‏بضرورة استلام اكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات، وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب أثناء أداء الامتحانات، موضحة أن طلاب الثانوى العام "الأول والثانى" لن تعقد لهم امتحانات مجمعة ولكن امتحان منفصل للمواد الدراسية.

‏كما شددت المدارس الثانوى على ضرورة تنبيه الطلاب بضرورة التوقيع فى كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية ‏على أن يقوم مسئولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وسوف يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان فى تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت ‏الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومى لتسهيل الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى كما استعد الطلاب بشحن شريحة التابلت تحسبا لأى مشكلة فى الإنترنت الخاص بالمدرسة.