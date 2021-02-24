شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يلتقى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة..وحسن أمين: اللقاء كان مثمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رجائى عطية نقيب المحامين، اليوم الاربعاء، مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين وذلك بعد انتهاء انتخابات نقابة جنوب القاهرة الفرعية وانتخاب المجلس بكامله، وثمن وفد النقابة الفرعية العمل الذى قام به النقيب العام بشأن اجراء انتخابات النقابات الفرعية بشفافية وحيدة.

وعطف المجلس على الموضوعات المتعلقة بنقابة جنوب القاهرة لدى النقابة العامة والتي على رأسها المخصصات المالية التي تعين نقابة جنوب القاهرة على حسن أداء دورها المهني والخدمى على حد سواء وكذا الملفات التي سبق عرضها على النقيب العام .

ومن المقرر أن يصدر قرارات من النقيب العام بشأنها وكذا وضع ضوابط المرحلة القادمة في العمل بين النقابة العامه ونقابة جنوب القاهرة بصفة خاصة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بصفة عامة.

ومن جانبه، أكد حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أن اللقاء كان مثمراً وانتهي الى وضع النقاط فوق الحروف فى كثير من الملفات والموضوعات و أن اللقاءات موصوله بين نقابة جنوب القاهرة والنقابة العامة.



رجائى عطية يلتقى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة



رجائى عطية يلتقى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة رجائى عطية يلتقى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة



رجائى عطية يلتقى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة



رجائى عطية يلتقى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة رجائى عطية يلتقى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة



رجائى عطية يلتقى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة رجائى عطية يلتقى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة