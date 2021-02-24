شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انهيار عقار بحى الخليفة وإصابة ربة منزل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 موقع انهيار عقار بمنطقة الإمام الشافعي بحى الخليفة، والذى انهار بشكل جزئى، على عقار مجاور له ادى لإصابة سيدة كانت تقطن بالعقار المجاور.

وأكد عمر صلاح أحد أهالى المنطقة، أن العقار المنهار قديم وخالى من السكان منذ فترة طويلة، ومنذ أيام انهارت "غية حمام" على العقار المجاور وهو قديم أيضا، واصيب سيدة بكسر فى القدم، وتم اخلاء العقار الذى كانت تسكن به.

وتلقى قسم شرطه الخليفة إخطارا من غرفه عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بمنطقه الإمام الشافعي.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين أعلى الأرضي على مساحة 200 متر والعقار مكون من حوائط حامله واسقف خشبيه (خالي من السكان ) سقط منه جدار بمساحة ٥ × ٣ من الخارج على سقف حجرة بالعقار المجاور مما تسبب في سقوط سقف الحجرة وأسفر عن إصابة إحدى سكانه وتدعى ندى ج، 26 سنه، ربه منزل ومقيمه بذات العنوان، مصابه بشرخ بالقدم اليسرى وحالتها مستقرة.

وتم إخلاء العقار وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق .