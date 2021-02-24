شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور محمود يس متحدثا رسميا باسم هيئة الدواء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة الدواء المصرية تكليف الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة، متحدثا رسميا باسم هيئة الدواء المصرية، إلى جانب عمله الحالي كرئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة، وذلك خلفا للدكتور علي الغمراوي.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة عامة خدمية تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، مسئولة عن تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية في وقت سابق عن إطلاق الإصدار الأول من الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة www.edaegypt.gov.eg، وقال الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء، أن الإصدار الأول يتضمن التعريف بالهيئة، واختصاصاتها، والمهام المنوطة بتنفيذها، وسيكون بمثابة منصة تواصل إلكترونية يتم من خلالها بث كافة الأخبار والفعاليات والإعلانات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك استكمالاً لمجهودات الهيئة نحو فتح سبل التواصل الفعال والتي بدأت بتدشين الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن ثم تفعيل الخط المختصر للهيئة "15301" لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين بخصوص المستحضرات الدوائية وأماكن توافرها.