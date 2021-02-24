شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسند أعمال مشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج للشركة الوطنية للمقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار، إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 9 أشهر من بدء تسليم الموقع للشركة.

يأتى إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار، فى إطار تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التى تتضمن إنشاء وتطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة والمحالج بالشركات التابعة للشركة القابضة.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، كما وافق المجلس على تمديد التعاقد المبرم بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لنفس المدة أيضا؛ وذلك لنقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تم استعراض تقرير بشأن الأداء نصف السنوي حول الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2020 بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.