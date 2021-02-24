شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تطوير وتجديدات محطة مصر بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية، حيث تفقّد شبابيك حجز التذاكر، مُوجهًا بحسن معاملة الجمهور، والتزام كافة العاملين بارتداء الكمامات مع توفير الكمامات الطبية لبيعها لجمهور الركاب، كما تفقّد أرصفة المحطة لمتابعة أعمال التجديدات الجارية بها.

وتابع رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى أعمال التجديدات الجارية بواجهة المحطة التي تنفذها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للوزارة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات بساحة المحطة الخارجية، مع التأكيد على ممثلي الشركة المنفذة بالإسراع في أعمال التجديدات بالواجهة والباب الرئيسي والمبنى الرئيسي للمحطة، وذلك لتسليم المحطة طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه، مؤكدًا على مراعاة أنواع الرخام المستخدمة في الأرضيات حفاظًا على سلامة جمهور الركاب.

كما وجه رئيس الهيئة خلال زيارته بتغيير الأكشاك الموجودة بالمحطة واستبدالها بأخرى مطابقة للنماذج المُعتمدة من قِبل الهيئة، مشيرة إلى أنه جاري حاليًا أعمال تطوير بمحطة الإسكندرية شاملة الأرصفة والمكاتب وواجهات المحطة ودورات المياه الخاصة بالركاب ووصالة كبار الزوار بالمحطة ومسجد المحطة، حيث بلغت نسبة التنفيذ تنفيذ 75%.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه جاري تطوير مبنى المحطة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات وإنشاء شبكة معلومات والكهرباء، ونفق المشاة، ومبنى الكهرباء، وتطوير الساحة الخارجية للمحطة، وتفقّد رئيس الهيئة أعمال تجديدات السكك بحوش محطة مصر بالإسكندرية، حيث أنه تم تجديد سكك أرصفة (4، 5، 6، 7، 8) بإجمالي أطول 1.800كم، وتجديد سكة 55 بطول 0.360كم، وجاري العمل بتجديد سكة الطالع الطوالي حيث تم الانتهاء من تجديد مسافة 0.360كم، وكذلك جاري العمل بتجديد سكة النازل الطوالي بطول 0.470كم، ويتبقى من الأعمال تجديد سكتي (1، 2) بالحوش وتجديد سكة النازل الطوالي.







أعمال تطوير وتجديدات محطة مصر بالإسكندرية أعمال تطوير وتجديدات محطة مصر بالإسكندرية



رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تطوير وتجديدات محطة مصر بالإسكندرية



تطوير محطة مصر بالإسكندرية



رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تطوير وتجديدات محطة مصر بالإسكندرية رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تطوير وتجديدات محطة مصر بالإسكندرية

محطة مصر بالإسكندرية





رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تطوير وتجديدات محطة مصر بالإسكندرية