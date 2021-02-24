شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. هيئة الدواء المصرية تمنح ترخيص استخدام لقاحى سبوتنيك واسترازينيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها منح هيئة الدواء المصرية الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحى سبوتنيك واسترازينيكا، إضافة إلى تأكيد الحكومة على استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والامتحانات المؤجلة يوم 27 الجارى، وتجديد تعيين الدكتور شوقى علام مفتيا للجمهورية حتى سن المعاش، وإحالة سفاح الجيزة للمفتى للمرة الثانية، وحالة الطقس غدا الخميس.. وغيرها من الأخبار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحى سبوتنيك واسترازينيكا

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"استرازينيكا / AZD 1222"، لمواجهة فيروس كورونا.

كل ما تريد معرفته عن لقاحى أسترازينيكا وسبوتنيك V بعد ترخيص هيئة الدواء المصرية.. اللقاح الروسى تزيد فاعليته عن 90% فى الوقاية من كورونا.. وجرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا تظهر نتائج جيدة

بعد أن أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحى "سبوتنيك "V و"أسترازينيكا / AZD 1222"، لمواجهة فيروس كورونا فى مصر، نتعرف فى هذا التقرير على كل المعلومات اللازمة عن اللقاحين.

الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والامتحانات المؤجلة 27 الجارى

كشف المركز الإعلامى للحكومة، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

12 قرارا عاجلا للحكومة اليوم.. الموافقة على الإعفاء الجزئى لـ30 ألف سيارة ببورسعيد من الضرائب الجمركية.. إعلان قواعد بيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعى الزائدة عن الطلب والشاغرة.. و50% تخفيض بمعرض "أهلا رمضان"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.

الحكومة توافق على إنشاء كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس.

"فسحة الموت".. التحقيقات تكشف تفاصيل غرق مركب الإسكندرية.. قائد المركب: فوجئت بالرياح والأمواج وفشلت فى السيطرة عليه.. أنقذت نجلى فقط وأمى وزوجتى وابنتى اختفوا بعد دقائق وسط صريخ.. وإخلاء سبيله لدفن الضحايا

تواصل نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحقيقات فى واقعة غرق مركب فى مياه بحيرة مريوط غرب الإسكندرية راح ضحيته 14 شخصا ونجاة 6 أشخاص فى الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية فى بحيرة مريوط.

تقييم طلاب النقل بـ"3 امتحانات شهرية" فى الترم الثانى ولا اختبارات آخر العام

يتم تقييم طلاب النقل بالفصل الدراسى الثانى من خلال 3 امتحانات شهرية تعقد فى مارس وأبريل ومايو، أما طلاب الشهادة الإعدادية تعقد لهم امتحانات فى يونيو المقبل أما طلاب الثانوية العامة ستعقد لهم امتحانات إلكترونية من المقرر لها أن تنطلق فى يوليو المقبل.





قرار جمهورى بتجديد تعيين الدكتور شوقى علام مفتيا للجمهورية حتى سن المعاش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتي 12 اغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.





البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية يصل للطابق الـ60.. فيديو وصور

​أعلنت الحكومة، أنه تم تنفيذ 60 دورا بالبرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.





إحالة سفاح الجيزة للمفتى للمرة الثانية بتهمة قتل صديقه والنطق بالحكم 24 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، إحالة أوراق المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.





هيئة الدواء الأمريكية: جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فعالة ضد كورونا

قالت هيئة الدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فعالة ضد فيروس كورونا، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية.





أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية وشبورة غدا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.





شقيق محمد رمضان لـ"الخليج 365": انفصال شقيقى عن زوجته شائعة

نفى محمود رمضان شقيق النجم محمد رمضان ومدير أعماله، انفصال محمد رمضان عن زوجته نسرين أبو النجا، التى انتشرت على صفحات بعض المواقع، وقال محمود لـ الخليج 365 أنه سيتخذ الإجراءات القانونية على المواقع التى قامت بنشر هذا الخبر البعيد كل البعد عن الحقيقة.





جالاتا سراي يخطط لضم ديانج نجم وسط الأهلي ومزاملة مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية، عن دخول أليو ديانج نجم خط وسط فريق النادي الأهلي، دائرة اهتمام فريق جالاتا سراي التركي لضمه في المستقبل لقريب.