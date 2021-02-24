شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، الأربعاء، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 28 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات، بحسب بيان صحفي، الأربعاء، عن ضبط 4 قضايا مخالفات مخابز بلدي، و2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضية استخدام اسطوانات في الغرض المخصص لها، و11 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و8 قضية عدم حمل شهادة صحية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.