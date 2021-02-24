شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد بئر الأمهات وطريق سيوة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محافظ مطروح منذ قليل بئر منطقة الأمهات جنوب جبل الدكرور لتوفير مياه الشرب لأهالي سيوة ،

وتبلغ طاقة البئر الإنتاجية ٣٥٠ م٣/ ساعة، بتكلفة مالية تقدر بحوالي ٧ مليون جنيه من صندوق المحافظة وتنفيذ جهاز التعمير.

وجاري تنفيذ الخط الناقل من البئر حتى محطة المعالجة بطول ١٣٠٠م.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، والكيميائي على حيده عبدالرحمن مدير فرع شركة مياه الشرب بسيوة، والشيخ عمر راجح، وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال ازدواج طريق سيوة مرسى مطروح، حيث أكد أن الطريق يعد واحد من أهم المشروعات القومية بطول ٣٠٠كم، وبتكلفة تفوق 2 مليار جنيه ،.

وتفقد الطرق الداخلية بطول ٣٥ كم، وتفقد بئر الطبو العميق لتوفير مياه الري للزراعات، حيث من المستهدف أن يقوم بري حوالي٤٠٠ فدان، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الري بسيوة.