شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لـ «آثار أسوان» لتنظيف وصيانة التماثيل بالميادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، إنه جاري استكمال الحملة التي أطلقتها وزارة السياحية والأثار بشأن تنظيف وصيانة تماثيل الرموز الوطنية والشخصيات الهامة، على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف «سعيد»، إنه منذ انطلاق الحملة مؤخرا والتي بدأت محطتها الأولى بمحافظة أسوان، تم الإنتهاء من أعمال نظافة وصيانة تمثال الأديب الراحل عباس العقاد بشارع السادات أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتمثال الدكتور مجدي يعقوب بكورنيش النيل، بالإضافة إلى التماثيل الفنية المتواجدة بميدان المحطة بمدينة أسوان، والتي تمثل أعمال سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت.

وأشار إلى أنه تم تكليف فريق عمل متخصص من مرممي الأثار لتنفيذ أعمال الحملة، والتي ستتحول إلى باقي الميادين العامة بالمدن والمراكز في إطار حرص وزارة السياحة والآثار لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضاري لميادين مصر.