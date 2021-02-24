شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُكرم العاملين بالجهاز الإداري استعداداً للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فريق العمل المشارك من العاملين بالجهاز الإداري بورشة «فريق العمل الفعال»، وهي إحدى جوائز مسابقة جائزة التميز الحكومي، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، وذلك استعداداً للمشاركة في جائزة التميز الحكومي في نسختها الثالثة 2021، بمنحهم شهادات تقدير تشجيعا لهم وتقديراً لما قدموه من أداء متميز خلال فترة انعقاد الورشة.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من فريق العمل، بالإعداد الجيد لملف جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديمه لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للمشاركة في المسابقة للعام الثالث على التالي، لافتاً إلى أن المحافظة استطاعت أن تتأهل ضمن العشر مراكز الأولي على مستوي الجمهورية على الصعيدين المؤسسي والفردي، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الثانية للجائزة، للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحكومة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.

ووجه محافظ الشرقية عدة رسائل للمكرمين، قائلا عليكم الاستفادة من ورش العمل والدورات التدريبية لصقل وتنمية المهارات ونقل الخبرات لبيئة العمل، والاهتمام بالعامل النفسي لما يمثل أهمية في تطوير الإدارة، والإخلاص والاجتهاد والصراحة مع النفس أولى طرق نجاح منظومة العمل، وألا تضيعوا الوقت في الاستماع للشائعات فأنتم المستقبل.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة ناهد مصطفي، المدرب الدولي والخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية مسؤولة ملف التميز الحكومي بالمحافظة، إلى أهمية تنظيم دورات تدريبية، وإقامة ورش عمل للعاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، لتطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة العمل، وذلك تماشياً مع تطبيق منظومة التحول الرقمي لتطوير الأداء وصقل المهارات الفردية والمشاركة في المسابقات الحكومية، وقدمت والعاملين الشكر لمحافظ الشرقية على دعمه الدائم والمستمر للفريق المشارك في مسابقة التميز الحكومي، وحصد الجوائز بما ينعكس على تحسين منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .