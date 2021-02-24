شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ المفتي بالمد حتى سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمد له حتى سن المعاش، متمنيًا له ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.