شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الأزهرية بالقليوبية تراجع ضوابط لجان الامتحانات وتوزيع الأسئلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقه القليوبية الأزهرية، والشيخ عبدالمجيد دومه الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي، برؤساء مراكز توزيع الأسئله، وبحضور مدير إدارة الامتحانات الدكتور أيمن السيسي.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إنه تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المُحَدَّدة للذهاب الي مقار اللجان الامتحانيه، ومراجعة مظاريف الأسئله جيدا قبل خروجها من المركز، والتأكد من اسم المعهد وعدد الأوراق وكافة البيانات جيدا قبل تسليم الاسئله.

كما وجه الإجتماع، بأخذ إقرار علي شيخ المعهد بالتزام بمواعيد تسليم الاسئله، وإقرار على رئيس اللجنة عند إستلام الاسئله يضعها في الدولاب المخصص لذلك والتشميع عليها جيدا، ويتم عمل محضر عند غلق و فتح دولاب الأسئله، إضافة إلى تسليم مظروف الأسئله الخاص بطلاب الشعبه الإسلاميه للمعاهد التي بها طلاب شعبه إسلاميه.