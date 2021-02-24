شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة «شيماء» آخر ضحايا مركب الإسكندرية.. والحصيلة النهائية 14 ضحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الإنقاذ النهري، منذ قليل، في انتشال جثة آخر ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية وتدعى «شيماء سعيد» 16 سنة، ليرتفع إجمالي العدد النهائي لضحايا الحادث لـ 14 متوفى.

كان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية «زردة» بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا غرقا، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين جرى خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وأمر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم، بإخلاء سبيل «م. ع» مالك المركب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط، بضمان محل إقامته، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وشيع المئات من أهالي قرية الهوارية غربي الإسكندرية، مساء أمس، جنازة ٩ من الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.