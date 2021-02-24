شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسى الأول يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021

ويحق للطلاب في الشهادة الإعدادية الاختيار بين طرق التقييم الآتية:

١. يمكن للطالب أن يمتحن في الفصل الدراسي الأول والثاني منفصلين ففي الفصل الدراسي الأول يؤدى الطالب امتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية في لجان مدرسية ويكون الحضور يوم واحد فقط وسيقيم الامتحان نجاح ورسوب فقط وسيعقد الامتحان في يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١.

ويؤدى امتحان الفصل الدراسي الثاني امتحانات تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

٢. يمكن للطالب أن يمتحن مرة واحدة في نهاية العام فيما درسه خلال العام الدراسي كاملاً امتحانات تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي .

ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى:

• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني

• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي ويُعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.