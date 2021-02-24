شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بدور البنك الزراعي في مشروعات الإستزراع السمكي والداجني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالدور الرائد للبنك الزراعي المصري في دعم المشروعات التنموية للدولة خاصة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومشروع البيوجاز بالإضافة إلى دعم الفلاح والمرأة الريفية.

وأستعرض محافظ كفر الشيخ خلال لقاءه علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري مقومات الإستثمار في محافظة كفر الشيخ والمشروعات التنموية التي تحتاج للتمويل بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الدخل لمواطني المحافظة مثل مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكي واعادة تدوير وتصنيع مخلفات قش الأرز والإنتاج الداجني والحيواني والتحول لنظم الري الحديث والمكينة الزراعية وتحسين سلالات الماشية وغيرها من المشروعات التنموية التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل للمرأة الريفية والمرأة المعيلية في نطاق مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

من جانبه أعرب علاء فاروق عن استعداد البنك الزراعي المصري في المساهمة في تأسيس المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى بما يحفز إلإسراع في تنفيذها بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ خاصة فيما يتعلق بمشروع التصنيع السمكي والتجارب الحديثة في الإستزراع السمكي مشيرا إلى أن البنك الزراعي المصري له تجربة رائدة في تمويل مشروع البيوجاز في أحدى قرى المحافظة بتمويل حوالي ألف فلاح لتحويل حظائر الماشية في منازلهم إلى وحدات لانتاج البيوجاز واستخدامه كمصدر للطاقة.

وأضاف «فاروق» في تصريحات صحفية الأربعاء أنه سيتم التوسع في تطبيق برنامج باب رزق للتمويل متناهي الصغر في قرى ومراكز كفر الشيخ لتمويل مشروعات مشروعات الشباب والحرفيين وصغار المزراعين والمراة الريفية والمعيلة من خلال قروض بفائدة بسيطة لمبالغ تترواح بين ألفين وعشرةالاف جنيه تستهدف مشروعات متناهية الصغر مثل تربية الدواجن والأغنام والحرف اليدوية وغيرها

واشار إلى أن البنك الزراعي المصري بالإتفاق مع المحافظة سيعمل على تمويل مشروعات 100 شاب كتجربة لمشروعات نموذجية في الأنتاج الداجني والسمكي تمهيدا لتعميمها بين شباب المحافظة.