شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور يومين .. انتشال 13 جثة من ضحايا مركب الإسكندرية وتواصل البحث عن «شيماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الانقاذ النهرى والغواصين، اليوم الاربعاء في انتشال عدد 4 جثث لاطفال من ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية، لليرتفع عدد الضحيا المنتشلين بعد مرور يومين على الحادث إلى 13 حالة وفاة ووفقا للإحصائيات الامنية ،لا يزال البحث مستمر عن جثة الضحية الأخيرة وتدعى «شيماء».

كان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية «زردة» بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وشيع المئات من أهالي قرية الهوارية غربي الإسكندرية، مساء أمس، جنازة ٩ من الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.