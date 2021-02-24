شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة يتابع تطوير وتجميل ميدان الجفجافة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة أعمال تطوير وتجميل ميدان الجفجافة في مدخل قرية الجفجافة بوسط سيناء، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عفش، في بيان، أن مشروع تطوير ميدان الجفجافة في قرية الجفجافة يشمل تطوير الميدان بالكامل وتغيير أعمدة الإنارة بأخرى جديدة، ورصف الطرق المؤدية للميدان، وتركيب البردورات بالازدواج الجديد، المدعوم بالإنترلوك.

وأشار عفش، إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للحسنة للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 23 مليونا و200 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 11 مليونا و500 ألف جنيه للطرق، مبلغ مليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.