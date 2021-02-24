شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل.. 2000 فرصة عمل «أون لاين» من المنزل (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة «طور وغير» عن فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر من الجنسين للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل.

طور وغير بتقدملك فرصة تدريب مجاني Internships بالشركات، مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب..لو انت عندك شغف ومهتم بالمجال وحابب تاخد فترة تدريب أو شغل يبقى انت محتاج تسجل معانا وتاخد تدريب ( مجاني) في التسويق والمبيعات والتكنولوجيا والتسويق الالكتروني.



- العمل سيكون اونلاين «online sales»، وسيكون من المنزل مقابل عمولة

- لو انت مهتم ومعاك سمارت فون وحابب تقدم سجل معانا

- العدد المطلوب 2000 شاب وفتاة

- عمولات مجزية

- يرجى التسجيل على الرابط التالى: اضغط هنا