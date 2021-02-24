شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء لعبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين بين مصر وقطاع غزة، بجانب إدخال المساعدات إلى القطاع.

وقالت المصادر إنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني لعبور المسافرين الفلسطينيين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

بدورها أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، عن كشف المسافرين عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الخميس، حيث قالت الهيئة إن «السفر سيكون مخصصًا للمسافرين ضمن الحافلات الثالثة والرابعة + الخامسة حتى الرقم 100 من الكشف الأخير».

وطالبت الهيئة المسافرين بضرورة التواجد غداً الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم، مشددة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم، وكذلك ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً.