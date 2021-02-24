شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مليار جنيه دعم الخبز سنويا و36 مليارا للسلع التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة الرقابية بالحكومة الحملات على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن تلك التوجيهات تأتى لصالح المواطن للحفاظ على الدعم المقدم له من الدولة على رغيف الخبز والذى يصل إلى 48 مليار جنيه سنويا والسلع التموينية المقدمة على بطاقة الدعم والذى يصل إلى 36 مليار جنيه سنويا بإجمالى دعم يصل إلى 84 مليار جنيه سنويا.

وكشف تقرير بشن حملات لمحاربة الاستغلال والغش التجارى حفاظاً على صحة المواطنين، ففى محافظة المنيا قامت الأجهزة الرقابية بحملة مكبرة استطاعت من خلالها ضبط 2880 كيس سناكس مقرمشات، وضبط مخزن سلع غذائية وتم التحفظ على السلع الموجودة به، وضبط 14 كرتونة سجاير مختلفة الانواع تم تجميعها بغرض الاتجار بسلعة مسعرة ،وفى الفيوم استطاعت مديرية التموين ضبط 2400 زجاجة عصير بمصنع بدون ترخيص ويقلد العلامات التجارية.

وفى محافظة بنى سويف ضبطت المديرية مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص، وضبط 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد المخازن وتم التحفظ عليها.



وفى الغربية ضبطت المديرية مطحن ملح بكمية تصل الى 11200 طن، كما حررت المديرية عدد من المحاضر ضد اصحاب مخابز قاموا بتجميع الدقيق المدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء و14 محضر نقص اوزان و3 محاضر انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات. وتم إحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا حيال مرتكبيها.